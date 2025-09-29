Atriz revela estar tendo alguns sinais da menopausa (Raul Bittencourt)\nAos 45 anos, Deborah Secco afirma que a maternidade a fez começar refletir mais sobre a morte. Mãe de Maria Flor, de 9 anos, do casamento com Hugo Moura, a atriz revela que após o nascimento da filha passou a repensar as suas escolhas e avaliar o que realmente é importante para ela. E quem ganhou foi o tempo.\nO que me assusta hoje não é envelhecer. É não existir mais, e isso vai se aproximando. A gente vai vendo os amigos indo embora, alguns ficando doentes, e tenho muito medo de morrer. Principalmente depois que fui mãe”, disse ela ao Gshow.\n"'Três Graças' vai mostrar que também há espaço para alegria dentro da favela", diz Dira Paes\nDaphne Bozaski muda visual para viver vilã em 'Três Graças'\nAnitta entrega planos para o carnaval 2026