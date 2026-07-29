Depois de confirmar o noivado com Dudu Borges, a atriz Deborah Secco, de 46 anos, surpreendeu ao revelar que nem sempre teve a confiança que transparece atualmente. No "Chama o Vrááá" com Milton Cunha, ela desabafou sobre autoestima e revelou que na adolescência era “patinho feio da família”.\n“Eu nem me sinto gostosa. Eu era a ‘patinho feio’ ali da minha família”, relembrou.\nA atriz atribui a fama de “gostosa” aos papéis que interpretou ao longo da carreira. “Sempre me senti pressionada a caber nesse padrão que me era imposto. Hoje, tento levar isso de uma forma mais leve e fico feliz quando me olho no espelho. Quero me amar em todas as fases”, diz.\n“Hoje, consigo olhar para trás e dizer que faria várias coisas de forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, acho que não mudaria a minha história, porque a mulher que sou hoje existe graças a tudo o que vivi”, dispara.