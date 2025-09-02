Atriz Julia Roberts (Divulgação)\n"Depois da Caçada", novo filme de Luca Guadagnino, estrelado por Julia Roberts, mostra uma professora em uma posição complicada. Na trama, uma aluna (Ayo Edebiri) acusa outro professor (Andrew Garfield), de abuso. O longa promoveu um debate acalorado depois da exibição no Festival de Cinema de Veneza na última semana. O público questionou se a produção não enfraqueceria ideias feministas.\nPara Roberts, o enredo não é sobre mulheres guerreando umas com as outras. Segundo ela, a ideia é que após assistir o filme o público debata entre si, mas sem ter uma verdade absoluta.\n“Era exatamente essa a sensação que queríamos provocar. Você percebe no que acredita de verdade porque a gente mexe com isso dentro de você”, afirmou a veterana, durante passagem pelo tapete vermelho da premiação italiana.