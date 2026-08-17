Drew Barrymore, de 51 anos, sofreu com dependência química e alcoolismo durante anos, mas parou de consumir álcool em 2019 e está sóbria desde então. A atriz, que se tornou uma estrela ainda na infância, começou a beber quando tinha apenas 9 anos e conta que largar a bebida é uma das maiores conquistas da vida dela.\nEm recente entrevista no seu programa The Drew Barrymore Show, a famosa relembrou a decisão de parar de beber. “Eu sabia que esse era o meu maior problema na vida. O álcool era um veneno para mim, e eu recorria a ele porque não queria sentir nada”, disse ao público.\nA atriz contou que buscava no álcool uma forma de escapar das próprias emoções. “Eu me sentia melhor quando bebia, então eu recorria à bebida”, afirmou. Os fãs elogiaram a estrela de Hollywood por ser “honesta e real”.