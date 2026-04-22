Mulher do jogador de futebol Lucas Paquetá, do Flamengo, Duda Fournier, de 33 anos, vem investindo com força na internet. Com mais de 2 milhões de seguidores, ela quer profissionalizar um título que ganhou da torcida do marido: influenciadora social.\nOs primeiros passos foram dados na Europa, enquanto Paquetá atuava no futebol inglês. Duda se tornou garota-propaganda de uma marca com foco no mundo fitness, principalmente em modalidades como modalidade como ioga, pilates e afins. Há poucos meses no Brasil, Duda vem fechando publis e se tornou influenciadora de duas marcas voltadas para o nicho familiar, o que tem a ver com o conteúdo que compartilha.\nNutricionista de formação, ela trabalhou como estagiária na base do Flamengo, em 2017, onde conheceu Paquetá. O casal assumiu o romance em fevereiro de 2018 e no final do mesmo ano se casaram. Juntos eles são pais de dois filhos. Atualmente, a família mora em uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - após a mudança do meia do West Ham pelo Flamengo.