Maria Eduarda Santos Domingues, ou apenas Duda Santos, de 25 anos, passou por uma mudança brusca na vida pessoal após o sucesso como Maria Santa, no remake de "Renascer" (2024).\nNascida e criada na comunidade do Ipase, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a atriz começou como modelo de pequenas lojas do bairro. Recebia R$ 20 ou R$ 50 pelos trabalhos. Hoje, sua realidade é bem diferente.\nDepois de fazer parte da última temporada de "Malhação" em 2019, foi figurante em "Amor de Mãe", participou de "Travessia", protagonizou "Renascer" (2022), "Garota do Momento" (2025) e a mocinha em "A Nobreza do Amor". Na trama, interpreta Alika, apresentada como a primeira princesa preta da história das novelas brasileiras.\n“É um momento muito bonito da minha trajetória. Tenho feito personagens que me inspiram muito, contando histórias em que acredito”, afirma.