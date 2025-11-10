A modelo e atriz Maria Eduarda Santos Domingues, mais conhecida como Duda Santos, vai dar vida à protagonista da próxima novela das 18 horas da Globo/TV Anhanguera, "A Nobreza do Amor", uma princesa africana. Para ela, o papel é de extrema importância simbólica para sociedade.\n“Eu acho uma oportunidade gigantesca da gente reconstruir esse imaginário. Eu tô com muita alegria, eu não poderia estar mais feliz”, disse ela ao site Gshow.\n“Uma princesa preta, num horário nobre... Eu acho importante que a gente reconstrua esse imaginário”, destaca a artista carioca, de 24 anos.\nDuda fala ainda da importância de impactar futuras gerações com a novela: “Eu tô muito feliz de estar podendo contribuir, mesmo que seja um pouquinho, pra esse futuro melhor. Que meus filhos nasçam e vejam: ‘Poxa, minha mãe fez isso’. Que essas crianças cresçam e tenham essa referência. Porque referência é isso, é se sentir presente.”