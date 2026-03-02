Apresentadora Eliana (Reprodução/ Instagram de Eliana)\nEm 2026, os fins de semana ganham ainda mais destaque na programação da Globo/TV Anhanguera com a chegada de Eliana às tardes de domingo. A partir de 15 de março, a apresentadora estreia o "Em Família com Eliana", um programa que une música, boas histórias, competição e a valorização da cultura brasileira.\nA atração marca uma nova etapa na carreira de Eliana e reforça o time de grandes nomes que comandam programas de auditório no fim de semana. No programa, a apresentadora visita e entrevista famílias musicais famosas, levando o público para dentro das casas dos ídolos. O programa também traz ao palco uma competição musical que contará com a torcida da plateia.\n“Podem esperar muita diversão. Gosto do humor, vocês sabem. E teremos ainda um auditório bastante ativo, participando a todo momento. Estou morrendo de saudade da minha plateia, quero recebê-los como se estivessem em suas casas”, afirma Eliana.