A atriz Emilia Clarke, de 39 anos, falou pela primeira vez sobre as duas hemorragias cerebrais que teve durante as gravações da renomada série "Game of Thrones (GOT)", quando deu vida à personagem Daenerys Targaryen. “Eu estava convencida de que havia enganado a morte e que era para eu morrer. Todos os dias, era só nisso que eu conseguia pensar”, disse ela.\nClarke explicou que a primeira aconteceu próximo ao final da primeira temporada, em um período de forte estresse devido às intensas mudanças em sua vida e carreira. Na época, ela chegou a desmaiar durante um treino em uma academia em Londres.\n“A melhor maneira de descrever isso é imaginar um elástico estalando em volta do seu cérebro. Uma pressão insana”, relembrou.\nClarke ficou com muito receio de perder o papel devido à sua saúde. A atriz contou que não foi fácil para os médicos identificarem a causa do problema e precisou passar por uma bateria de exames. O período foi tão crítico, que sua família achou que ela não iria sobreviver.