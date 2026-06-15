Recentemente, Emily Ratajkowski, de 35 anos, publicou um ensaio pessoal chamado "Mother F--er" na revista 'The Cut'. No texto, a modelo, escritora e atriz aborda de forma sincera as mudanças com o fim do casamento com o produtor Sebastian Bear-McClard.\nA modelo refletiu ao lembrar de sua vida amorosa antes do casamento e como era exigente. Ao mesmo tempo, ela destacou que o fato de sempre ter tentado ser uma “boa menina” e seletiva demais não garantiu relacionamentos sinceros ou livre de frustrações.\nEmily e Sebastian oficializaram a união em 2018. Em outubro de 2020, a modelo anunciou a gravidez. O filho do casal, Sylvester “Sly” Apollo Bear, nasceu em março de 2021.\nA atriz contou que uma mudança drástica ocorreu no relacionamento após o nascimento do bebê. Eles foram se distanciando. “Seis meses após o nascimento do meu filho, meu marido e eu paramos de fazer sexo. Menos de um ano depois, nos separamos”, lembrou. “Tornar-me mãe solteira mudou a forma como as pessoas me viam, exatamente como eu temia”, explicou ela.