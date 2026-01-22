Emma Stone está concorrendo ao Oscar 2026 em duas categorias, totalizando sete indicações ao longo de sua carreira. Neste ano, ela foi indicada pelo filme "Bugonia". Emma concorre ao prêmio de Melhor Atriz e, por ser produtora, também pode receber o prêmio de Melhor Filme.\nAos 37 anos, a estadunidense se tornou a mulher mais jovem a acumular sete indicações. Desde 1988, o recorde era de Meryl Streep. Ela também é a segunda pessoa mais jovem a acumular sete indicações - posto que era de Walt Disney.\nStone é a primeira mulher a ser indicada com créditos de atriz e produtora duas vezes. Além de "Bugonia", ela atuou e produziu "Pobres Criaturas", que em 2024 também foi indicado a Melhor Atriz e Melhor Filme. Apenas uma outra mulher foi indicada nas duas categorias: Frances McDormand, que produziu e atuou em Nomadland" (2021).