(Divulgação)
Emma Stone, de 37 anos, aceitou raspar a cabeça para o filme "Bugonia" somente sob a condição de que o diretor Yorgos Lanthimos, de 52, fizesse o mesmo. "Quando soube que íamos fazer isso... eu disse para o Yorgos: 'Vamos ter que raspar a sua cabeça também, para sermos solidários.' E ele respondeu: 'Ok'", revelou a vencedora do Oscar.
Um vídeo mostra Stone passando a máquina na cabeça de Lanthimos. "Foi emocionante", afirma ela, "mas não tão emocionante quanto eu imaginava que seria raspar a cabeça dele. Foi legal. Mas foi mais dramático, o meu corte de cabelo. Não quero me gabar, mas meu cabelo era bem comprido, e o dele não."
No longa, que estreia nos streamings digitais ainda este mês, Stone interpreta Michelle Fuller, uma CEO sequestrada por dois teóricos da conspiração (Jesse Plemons e Aidan Delbis) que acreditam que ela é uma alienígena. Antes de trancá-la no porão, os homens raspam o cabelo da CEO, pois acreditam que esse seja seu método de se comunicar com uma nave-mãe. Stone já havia trabalhado com Lanthimos nos filmes "A Favorita", "Pobres Criaturas" e "Tipos de Gentileza".