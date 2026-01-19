(Manoel Mello / TV Globo)\nA equipe de Jordana Morais, de 29 anos, participante do BBB26 que foi assediada pelo outro competidor Pedro Henrique no domingo (18), se manifestou sobre o episódio. Por meio dos Stories, enfatizaram que atitudes como essa não podem ser normalizadas.\n“(Pedro) tentou beijá-la sem consentimento, segurando-a pelo pescoço, encostando-a na parede e avançando fisicamente de forma indevida”, afirma.“Jordana reagiu, recuou, questionou o ocorrido e demonstrou lucidez e coragem diante de uma situação que causa abalo emocional e constrangimento profundo”, acrescenta.\nA desistência do participante do BBB 26 não afasta a gravidade do ato nem apaga a necessidade de enfrentamento firme deste tipo de comportamento. Denunciar, reagir e se posicionar é um direito e também um ato de coragem”, finaliza o comunicado.