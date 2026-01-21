A atriz e apresentadora Erika Januza, de 40 anos, retorna à Marquês de Sapucaí em um novo papel, após quatro anos como rainha de bateria da Viradouro.\nO convite, segundo ela, foi recebido com o coração acelerado e a certeza imediata de que não havia espaço para recusa. “Eu recebi esse convite da escola e meu coração acelerou na mesma hora. Não tinha como dizer não. Eu amo e respeito muito o nosso carnaval”, afirma.\nPara Erika, estar na avenida não é apenas um momento de visibilidade, mas uma oportunidade de reverenciar histórias que ajudaram a construir a cultura carnavalesca brasileira. Em 2026 a escola carioca irá homenagear o mestre Ciça, diretor de bateria da agremiação.\n“Essa homenagem ao Ciça com certeza será muito potente. Ele faz parte da minha história e sou muito feliz por também fazer parte de um pedacinho da sua grande trajetória”, disse ela.