Mesmo com a experiência de anos atuando como musa, a ex-participante de A Fazenda recusou pedido (Eduardo de Paulla)\nErika Schneider recusou o convite para assumir o posto de rainha de bateria de uma escola de samba tradicional do Rio de Janeiro. A revelação foi feita por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram.\nMesmo com a experiência de anos atuando como musa, a ex-participante de A Fazenda afirmou que o cargo exige tempo e comprometimento.\n“Não basta apenas querer. Recebi um convite de uma escola de samba bem tradicional do Rio. Mas não me sinto pronta apesar de tantos anos sendo musa. Precisa de tempo para se dedicar. Acho que, para assumir esse posto, é preciso estar preparada de verdade. Não é estar ali só para dar close, não é estar ali por fama. É representar o coração da escola, que é a bateria. É muito importante”, disse a dançarina.