Atriz Grazi Massafera (Fernando Tomaz / Gshow)
Com "Vale Tudo" em sua reta final, Grazi Massafera anda ansiosa. Ela será a vilã da novela que sucederá o remake. "Sei que estou pressionada depois de Odete Roitman, mas vou dar conta e superar as expectativas. Cada um cuida da sua, pelo amor de Deus!", brinca.
Em "Três Graças", que estreia na próxima segunda-feira (20), ela interpreta Arminda, uma mulher ambiciosa e de caráter duvidoso. Vilã clássica, com os toques de humor característicos de Aguinaldo Silva.
Está é a primeira grande vilã da carreira da atriz. Em cena ela faz parceria com Murilo Benício. Grazi diz que existe a tal "química" entre os dois, e que contracenar com ele vem sendo ótimo. "Murilo é genial, um colega de set fenomenal. É uma luz", diz.