A ex-miss Goiás Mari Marquini será a musa do Grêmio Recreativo Escola de Samba Colorado do Brás em São Paulo (SP). Recentemente, a modelo se envolveu em uma polêmica com a Victoria’s Secret após ter sido vetada de uma seletiva da marca por uma agência de modelos devido às suas plataformas de conteúdo adulto. Depois disso, ela foi convidada para ser Embaixadora do Miss Brasil, pela coordenação de SP, e musa do carnaval 2026.\nMariana foi eleita Miss Goiás 2023/2024, mesmo período em que também conquistou o concurso de Miss Copa do Brasil. Mais recentemente, venceu o concurso de musa do carnaval de 2025. Ela possui quase 100 mil seguidores em uma rede social.\nNatural de Itumbiara, na região sul do estado, a goiana tinha uma loja na cidade e, há alguns anos, viajava ao Brás para comprar roupas para revender. A modelo destaca o simbolismo desse retorno. “Voltar para o Brás, para São Paulo, neste momento da minha vida, é simbólico demais. Aqui comecei meus sonhos, e agora volto para realizá-los em grande estilo. É uma emoção que não dá para descrever”, conta Mariana Marquini.