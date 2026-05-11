Fernanda Lacerda ganhou destaque como a personagem Mendigata, no programa Pânico na TV, mas atualmente atua como influenciadora e apresentadora. Aos 37 anos, ela é mãe de Gabriel, de 2 anos, e desabafou sobre os desafios da maternidade solo. A famosa revelou que a chegada do filho mudou completamente sua vida e trouxe uma nova visão sobre amor. “Depois que me tornei mãe, tudo passou a ter um propósito maior”, disse.\nApesar de considerar a maternidade “a melhor coisa” que já experimentou, Fernanda confessou à Quem, que enfrenta momentos difíceis e de muita insegurança. “Tem horas que bate medo… medo de não dar conta de tudo, medo de falhar como mãe”, afirmou.\nA gata ainda chamou atenção sobre o peso emocional de ser mãe solo: “A carga é pesada. Tem dias muito cansativos, dias difíceis, dias em que a insegurança aparece. A gente carrega muita responsabilidade sozinha.”