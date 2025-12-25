-FOTO (1.3353844)\nA modelo e influenciadora digital, Fernanda Lacerda, de 37 anos, diz que o Natal é época de se permitir. Mesmo mantendo uma rotina regrada ao longo de todo o ano, a gata faz questão de viver a data de forma plena, inclusive à mesa.\n“No Natal eu me permito viver o momento por completo. Como de tudo, sem restrições e sem culpa. É uma época de celebrar, então eu realmente assumo: sem limites”, afirma Fernanda, que vai passar as festas na Bahia, ao lado da família.\nVirginia Fonseca antecipa o Natal e curte balada em Goiânia com Vini Jr.\nJuju Salimeni garante que deixa dieta de lado durante a ceia de Natal\nSabrina Sato pensa em mudar para Niterói (RJ)\nConhecida nacionalmente como a Mendigata do "Pânico na Band", a famosa revela que a ceia é sinônimo de alegria, afeto e boas conversas. Mais do que os pratos tradicionais, o que faz diferença é o clima de união. “Alegria, união e muita conversa boa à mesa. Mais do que os pratos, o que importa é estar perto de quem a gente ama”, opina.