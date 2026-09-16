-Galeria: Fernanda Torres (1.3457028)\nAntes de dividirem trabalhos no teatro, no cinema e na televisão, Fernanda Torres e Débora Bloch já acompanhavam de perto a trajetória uma da outra. Amigas há décadas, as duas se conheceram ainda jovens e construíram uma relação duradoura.\nNo próximo episódio do "Globo Repórter Personalidades", que será exibido nesta sexta-feira (18), Fernanda Torres relembra os primeiros contatos com Débora e conta que a admiração pela atriz começou muito antes de se tornarem colegas de profissão.\nNós todas queríamos ser Débora”, brinca Fernanda no programa, apresentado por Sandra Annenberg.\nA lembrança remonta à época em que as duas ainda frequentavam a escola. Os pais das atrizes, Fernando Torres e Jonas Bloch, trabalhavam no teatro, e a convivência entre as famílias acabou aproximando também as filhas.