Aos 41 anos, Fernanda Vasconcellos retorna as telinhas como Samira, uma personagem misteriosa e cheia de camadas, em Três Graças, nova novela da TV Globo/TV Anhanguera.\nA atriz está radiante em voltar as novelas depois de 9 anos afastada e não esconde a alegria com o convite para a trama de Aguinaldo Silva, que ocupa a faixa das 21 horas. “Está sendo um presente de Deus. Ao mesmo tempo, parece tudo muito novo porque eu fui mãe, estou mais sensível. É uma mistura de emoções. As prioridades mudam e eu ganhei uma coisa que ficou mais aflorada em mim, que é o subtexto, aquilo que não é dito, o que está nas entrelinhas”, reflete.\nQuestionada sobre como será a aceitação da personagem, a atriz prefere se manter neutra: “O público vai ter que me dizer. Vamos ver qual vai ser a aceitação de Samira. Mas posso adiantar que é uma personagem intensa, cheia de contradições e que tem questões sociais muito importantes que o Aguinaldo abordou. Eu dependo do texto do Aguinaldo, a minha fonte de inspiração e de trabalho é o texto dele. Gosto de saber das pessoas o que elas estão achando.”