No capítulo de Quem Ama Cuida, da última quarta-feira (8), o público ficou boquiaberto com o shape da atriz Flávia Alessandra. Os telespectadores rapidamente encheram as redes sociais de elogios à artista, de 52 anos.\nNa trama Flávia interpreta Fábia, uma mulher vaidosa e festeira. Criada em uma família tradicional falida, ela se casou com Ulisses (Alexandre Borges) como uma “tábua de salvação”. No capítulo que bombou está semana, a personagem, tenta seduzir o marido, com uma lingerie sensual. A cena ganhou destaque em perfis de entretenimento e rapidamente acumulou milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários.\n“Eu passei em frente à TV e simplesmente parei para assistir à cena. Que monumento de mulher!”, comentou uma internauta. “O Brasil parou nesse corpo hoje”, brincou um perfil. “52 anos de pura beleza”, elogiou outro. “Está no formol, só pode”, soltou mais um.