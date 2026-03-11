Flávia Alessandra, de 51 anos, se prepara para se despedir de Sandra pela segunda vez. A vilã de "Êta Mundo Bom!" (2016) retornou à tela da TV Globo/ TV Anhanguera em "Êta Mundo Melhor!", novela que chega ao fim nesta sexta-feira (13). Com quase quatro décadas de carreira televisiva, a atriz diz que a personagem tem um lugar especial em seu coração e em sua trajetória.\n“Ela voltou como um reencontro potente, maduro. Me despedir da Sandra pela segunda vez é quase como fechar um ciclo afetivo e artístico. Hoje, olho para ela com mais carinho”, diz ela. Mesmo experiente, a veterana afirma que sempre fica mexida com o fim de um trabalho. “Eu me emociono. Sou dessas que sente o fechamento. Dá uma sensação de dever cumprido misturada com saudade. Depois eu até viro a chave, mas preciso desse ritual de despedida”, conta.