Prestes a completar 52 anos, neste domingo (7), a atriz Flávia Alessandra segue em ótima fase e vem sendo elogiada nas redes sociais pelos braços torneados. A famosa conta que passou a treinar mais os membros superiores por conta de um desfile no carnaval retrasado.\n“Mudei meu foco, porque mulher treina muito as pernas, e pouco os braços e as costas. Sempre malhei de duas a três vezes por semana, a vida inteira. Não malho todo dia e como de tudo: adoro uma fritura, um salgadinho, um chope. Mas a base da minha alimentação é comida saudável”, diz.\nNo ar em "Quem Ama Cuida" como a perua Flábia, a atriz afirma que a nova personagem trouxe uma leveza que contrasta com a intensidade da vilã Sandra, que interpretou em "Êta Mundo Melhor!".“Trouxemos muita cor para ela. É uma mulher solar, que não trabalha fora, cuida da família e do lar. Ela treina muito, tem uma preocupação constante com o corpo e já surge em cena usando roupas de academia”, conta a esposa de Otaviano Costa.