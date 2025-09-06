Atriz Flora Camolese (Robison Barbosa)\nFlora Camolese chegou em "Dona de Mim" já chamando atenção. Aos 23 anos, a atriz assumiu o papel de Nina e trouxe uma nova tensão à história.\nVinda de Portugal, onde morava com a avó, Nina atravessa a vegetação que cerca a mansão dos Boaz, invade a casa e sobe até o quarto de Sofia (Elis Cabral), assustando Leona (Clara Moneke). O retorno inesperado da personagem movimentou a novela e, aos poucos, revelou ao público um perfil cheio de contradições.\nFlora reconhece que sua personagem é diferente de tudo o que acredita, justamente por flertar com uma vilania particular. “Ela é uma pessoa muito fria, com traços que não têm nada a ver comigo”, diz a atriz.\nIsabella Arantes é o novo amor de Gabriel Medina\nRuivinha de Marte anuncia entrada no fisiculturismo\nRenata Saldanha se livrou das dívidas após ser campeã do 'BBB 25'