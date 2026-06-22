Depois de fazer sucesso como Viviane na novela "Três Graças", Gabriela Loran se prepara para novos projetos. A atriz acaba de assumir sua primeira protagonista em "Amor à la Carte", filme dos Estúdios Globo, no qual dará vida a uma chef de cozinha. Ela fará par romântico com Danilo Mesquita, intérprete do dono de um restaurante.\nAlém disso, a artista estará na quinta temporada de "Arcanjo Renegado", do Globoplay, prevista para estrear no fim do ano. Na série, a atriz vive a assessora parlamentar Giovanna, personagem que ganhará novos desdobramentos na trama inédita.\n“Viviane me conectou com o público de forma especial. Receber esse reconhecimento é emocionante e desafiador, porque cria uma expectativa natural sobre os meus próximos passos. Tenho encarado esse momento com os pés no chão. Agora, os próximos projetos chegam como uma oportunidade de mostrar outras facetas do meu trabalho. Estou animada com a quinta temporada de ‘Arcanjo’, e também com o filme dos Estúdios Globo, uma comédia romântica onde viverei minha primeira protagonista na Globo, que me desafia em um universo completamente diferente.