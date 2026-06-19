A influenciadora Gabrielle Figueiredo revelou o por que o zagueiro Gabriel Magalhães, abriu mão da sua convocação para jogar pela seleção brasileira, em 2022, na Copa do Mundo realizada no Catar.\nEm entrevista ao programa "Elas que Jogam", a esposa do jogador relembrou que a gestação da filha do casal estava na reta final quando a convocação foi feita. Diante da proximidade do parto, que corria o risco de coincidir com o período em que o atleta estaria jogando pela seleção, Magalhães pediu a dispensa.\n“Na época era o Tite, e o Gabriel falou para ele: ‘Olha, minha esposa tá com 40 semanas, eu preciso estar aqui’. E até hoje, muita gente critica ele por essa decisão. E, coincidentemente, ela nasceu no dia em que o Brasil estava jogando. Se ele tivesse ido, ele não estaria comigo”, afirmou.\nO casal chegou à maternidade na noite do dia 29 de março daquele ano, justamente na mesma noite em que Brasil goleou a Bolívia por 4 a 0, em La Paz, nas Eliminatórias da Copa. “Ela veio exatamente no dia. Se ele tivesse ido, não estaria lá. Foi parto normal”, explicou Gabi. O titular do Arsenal e a loira são pais de Maya, atualmente com 4 anos.