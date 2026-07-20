A cantora paraense Gaby Amarantos, de 47 anos, acaba de lançar o projeto audiovisual Rock Light, que revisita músicas do álbum Rock Doido (2025) em versões acústicas. As faixas já estão disponíveis no canal da artista no YouTube, em um audiovisual gravado no Forte do Castelo, um dos principais cartões-postais de Belém (PA).\n“A gente fez esta versão acústica, para o pessoal ouvir esta outra versão, mais gostosinha, mais calminha”, detalha Gaby.\nA famosa se prepara para mais uma nova empreitada: estreará como narradora em uma audiossérie inspirada em A Revolução dos Bichos, de George Orwell. A produção, da Audible, estreia nesta quinta-feira (23), na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Amarantos assume a narração da história, enquanto Matheus Nachtergaele vive o sábio Major, Mateus Solano interpreta o ambicioso Napoleão e Adanilo dá voz ao Bola de Neve.