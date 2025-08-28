Após anunciar o time de técnicos, o "The Voice Brasil 2025" revelou mais uma novidade: Gaby Cabrini, de 34 anos. A repórter será a responsável por mostrar tudo o que acontece nos bastidores do reality musical.\n“Estou muito feliz em fazer parte desse projeto e trabalhar com profissionais que admiro demais. Cada participante carrega uma história e um grande sonho, e vou poder compartilhar isso com o público. No The Voice, você se apaixona não só pela voz, mas também por pessoas reais”, celebrou Gaby nas redes sociais.\nCom estreia prevista para outubro, a atração será comandada por Tiago Leifert e contará com um time de técnicos de peso: Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles.\nA nova fase do programa terá Boninho como showrunner e coprodutor ao lado da Formata Produções e Conteúdo. O "The Voice Brasil" será exibido simultaneamente no Disney+ e no SBT.