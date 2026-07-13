"A Duda me desafiou do início ao fim, uma trama complexa", conta a atriz (Divulgação)\nNo ar em Coração Acelerado, como Eduarda Rosa, a Duda, a atriz Gabz, de 27 anos, faz um balanço sobre a carreira profissional e celebra o sucesso na TV. “Ela (a personagem) me fez aprender a cantar sertanejo e em inglês, e ainda a postar minha voz até rimar. A Duda me desafiou do início ao fim, uma trama complexa. Essa relação das amigas com o namorado é algo complexo.É um assunto sensível. Contar isso, valorizando a amizade, é importante porque a amizade da Agrado e da Eduarda é uma das coisas mais bonitas da novela”, diz a carioca em entrevista.\nGabz vem marcando presença na telinha desde nova, mas foi em 2024, em Mania de Você, na pele da chef Viola, que ela encarou sua primeira protagonista. Na mesma época engatou o romance, com o ator Jaffar Bambirra.