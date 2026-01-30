(Divulgação Flor de Lis)\nGiovana Cordeiro, de 29 anos, teve a ausência questionada nos ensaios para o carnaval de 2026. Musa da Porto da Pedra e destaque do Salgueiro no ano passado, a atriz precisou tratar o rompimento dos ligamentos do joelho. Por conta da questão de saúde, ela foi impedida de participar de alguns.\n“Eu sempre dei meu sangue, e isso me custou caro. Em 2025, tive a honra de desfilar em duas escolas de samba, ao mesmo tempo em que me preparava para realizar um sonho profissional: interpretar uma atleta”, afirmou a atriz, que interpretou a boxeadora Bárbara em "Dona de Mim".\nGabz teve de sair da zona de conforto em 'Coração Acelerado'\nThaila Ayala relata susto após encontrar cobra em casa\nLuísa Sonza passou a ser mais discreta devido a 'desgaste'\nDei o meu máximo. Aprendi um esporte que nunca tinha praticado, fiz o Brasil inteiro acreditar que eu era faixa preta. Acontece que o corpo sentiu. Rompi o ligamento de um dos joelhos”, explicou Giovana.