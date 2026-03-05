Neste fim de semana, a atriz Giovanna Antonelli vai colocar em prática sua veia empreendedora. Ela prepara dois dias de palestras motivacionais para o público feminino, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo.\nA artista lança o ELAS (Empreendedoras, Livres, Autênticas e Sonhadoras), projeto imersivo cujo intuito é gerar transformação e oferecer ferramentas práticas para desenvolvimento pessoal, fortalecimento emocional e crescimento profissional. No sábado (7) e domingo (8), ela deve palestrar para mais de 2 mil mulheres em um evento no Suhai Music Hall, em São Paulo.\nSegundo a atriz, a proposta é clara: as mulheres chegam com sonhos e saem com atitude, consciência, direção e ferramentas para colocar seus projetos em prática. Ela terá a companhia de outras mulheres referências em seus segmentos, como Carol Paiffer, Bianca Andrade e Kyra Gracie.