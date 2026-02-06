Filmar em meio à floresta amazônica foi decisivo para moldar o tom e as personagens de Rio de Sangue, novo thriller nacional estrelado por Giovanna Antonelli e Alice Wegmann.\nNo filme, Antonelli vive uma policial marcada por um fracasso profissional. Jurada de morte pelo narcotráfico, ela deixa São Paulo e tenta reconstruir a relação com a filha, Luiza, interpretada por Wegmann, em Santarém (PA). O que deveria ser um recomeço ganha contornos de pesadelo quando a jovem, médica ligada a uma ONG que atua junto a povos indígenas, é sequestrada.\nPara Giovanna, a força da personagem está justamente na contradição. Patrícia, sua personagem, não surge como uma heroína clássica. “Ela começa ferida. A culpa e o medo não são obstáculos, são a forma como ela reage ao mundo”, afirma a atriz, de 49 anos.\n“Filmar lá [Amazônia] tira da zona de conforto. O calor, o limite físico, a vulnerabilidade. É exatamente o estado interno da Patrícia”, diz a atriz. “É um teste constante, porque ela precisa agir com o que tem, não com o que gostaria de ter”, completa.