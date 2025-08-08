A União da Ilha do Governador anunciou a veterinária, influenciadora e ex-BBB Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, como musa da escola para o carnaval 2026. O anúncio ocorreu nesta sexta-feira (8).\n“Com muito brilho e samba no pé, a nossa família insulana cresce! É com alegria que anunciamos a chegada de mais uma estrela para iluminar a nossa escola: a nova musa da União da Ilha, Giovanna Jacobina! Ela é pura beleza, carisma e chega para somar ainda mais força, garra e representatividade ao nosso pavilhão. Seja bem-vinda à nossa Ilha, musa!”, postou a agremiação no Instagram.\nNo início do mês, Gracyanne foi anunciada oficialmente como rainha de bateria da escola de samba. “Hoje é dia de voltar para casa @uniaodailha. A Ilha me recebe mais uma vez com amor e eu volto com verdade, entrega e respeito por tudo que essa coroa representa. A rainha voltou”, comemorou Gracyanne.