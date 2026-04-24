A modelo rejeitou o veganismo (Democrata Calçados)\nAos 45 anos, a top Gisele Bündchen decidiu rever uma escolha importante em seu estilo de vida: o veganismo.\nA modelo contou que precisou mudar a dieta ao perceber que o próprio corpo não respondia bem à restrição total de alimentos de origem animal. O relato aparece no livro "Nutrir: Receitas Simples para o Corpo e Alma", em que ela compartilha experiências pessoais e hábitos alimentares.\nGisele descreve que o consumo frequente de alguns alimentos, como leguminosas, provocava desconfortos recorrentes, incluindo inchaço e gases, além de, outros sinais apareceram.\nMarianna Rios viveu jornada difícil até a maternidade\nDuda Fournier investe na carreira de influenciadora social\nBarbie Ferreira diz que deixou 'Euphoria' por causa da falta de tempo\nEntre eles, episódios de anemia, associados à baixa ingestão de ferro. A situação levou a modelo a buscar orientação médica e promover ajustes na dieta.