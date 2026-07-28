Tem debut na avenida na folia de 2027. Giullia Buscaccio, de 29 anos, vai desfilar como musa da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Recentemente, a atriz esteve em uma feijoada que reuniu integrantes da Imperatriz Leopoldinense e da Vila Isabel e mostrou que já está entrando no clima para o desfile.\n“Estou vivendo o sonho do carnaval o ano todo”, afirma Giullia, que já iniciou as aulas de samba com Alex Coutinho, diretor das passistas do Paraíso do Tuiuti. A gata se aproximou do universo das escolas de samba com a série Os Donos do Jogo (Netfllix), em que interpreta a personagem Suzana Guerra.\nNa folia deste ano, a azul e branco conquistou o terceiro lugar no Grupo Especial do carnaval carioca. Na Sapucaí, a escola apresentou o enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”, focado na cultura negra e na figura de Heitor dos Prazeres.