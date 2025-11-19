A série "Os Donos do Jogo", estreou no final de outubro e se tornou a produção de língua não inglesa mais assistida da Netflix. O título, que mergulha na disputa de quatro famílias pelo controle do império do jogo do bicho, inclusive já teve sua segunda temporada confirmada. A data de estreia será divulgada em breve.\nGrande parte do sucesso se deve a “rivalidade” entre as irmãs Guerra. Enquanto Mirna (Mel Maia) deseja modernizar os negócios do pai, Suzana (Giullia Buscaccio) usa seu casamento para traçar estratégias e manter sua influência na casa.\nGiullia conta que, para compor o clima de confronto em cena, ela e Mel tiveram inspirações em suas vidas pessoais. “A gente lembrou um pouco das nossas irmãs. Ela tem uma irmã e eu também. Teve esse papo que conseguimos construir juntas”, refletiu.