A influenciadora Gkay vai estrear no carnaval 2026 como musa do Salgueiro. Para encarar a Marquês de Sapucaí, a famosa mergulhou de cabeça em uma preparação intensa, que envolve aulas de samba, treinos físicos pesados, readequação completa da agenda e um processo de aprendizado profundo sobre a cultura da folia carioca.\n“É como uma preparação para uma maratona”, diz ela, que está treinando cinco vezes por semana, com sessões de 40 a 60 minutos. As atividades incluem musculação, HIIT, cardio, mobilidade e alongamento.\n“Agora é um treino para crescer mesmo, ganhar resistência e massa muscular... A preparação física para o carnaval exige um corpo forte, resistente, funcional e bem alinhado, capaz de sustentar longos períodos de movimento, dança, impacto e repetição”, explica a influenciadora.\nApesar de já ter recebido outros convites para desfilar, Gkay preferiu esperar o momento certo que, segundo ela, veio quase como um recado do destino. Foi enquanto assistia ao desfile do Salgueiro que uma chave virou. Ela saiu da Sapucaí com o samba "Corpo Fechado" decorado e, dias depois, o convite oficial chegou. “Será que isso não é um sinal?”, relembra.