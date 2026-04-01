Com 55 anos de carreira na dramaturgia brasileira, Gloria Pires tem se aventurado na carreira de diretora. Nesta quarta-feira (1º), ela respondeu a uma caixinha de perguntas no Instagram falando sobre o filme "Sexa", seu primeiro longa como diretora, lançado no ano passado.\nGloria analisa a empreitada por traz das câmeras de forma positiva, mas lamenta o curto tempo. “A gente imaginava que conseguiria filmar em um mês, mas tivemos que filmar em 15 dias... Tenho pena que tenha sido um processo tão rápido. Queria ter aproveitado mais”, diz.\n“As cenas de intimidade sempre foram uma questão para mim. No caso de 'Sexa', tínhamos um set muito seguro, muito acolhedor, além de ter um parceiro queridíssimo. Já tinha trabalhado com o Thiago Martins, que é talentosíssimo, então foi um pouco mais tranquilo”, revela a atriz, de 62 anos.