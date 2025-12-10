Carioca, Glória Pires, de 62 anos, resolveu deixar a "Cidade Maravilhosa" e se mudar definitivamente para Goiânia - terra natal do marido, o cantor Orlando Morais.\nGlória vive atualmente em uma mansão, cercada de verde, na Zona Sudoeste do Rio, que já serviu de cenário para ensaios e programas de TV. Ela e o marido ainda são donos de um imóvel em Angra dos Reis e em Alagoas, além das propriedades na capital da Goiás. Eles também são entusiastas de arquitetura e design de interiores.\n“Estou de mudança, de volta para Goiânia, onde já morei. Estou me reconectando, estou em um processo de reconexão com o que tem importância para mim. Estou muito entusiasmada para 2026”, anunciou ela em entrevista a amiga, Carolina Ferraz.\nEm breve, Glória vai estrear como diretora no filme Sexa. A atriz ainda é a protagonista do longa. “Estou entusiasmada com 2026, e com todas as minhas armas e bagagens para lidar com os desafios que vão vir por aí... Eu não estou com pressa para nada. Não estou com pressa para fazer outro filme, não tô com pressa para o meu próximo projeto como atriz. Eu estou usufruindo dessa coisa maravilhosa que é o tempo”, disse.