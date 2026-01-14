Aos 43 anos, Grazi Massafera revela viver celibato (Divulgação Ela O Globo)\nAos 43 anos, Grazi Massafera revelou que está vivendo um período de celibato. A atriz reconhece que sua vida pessoal desperta curiosidade e, por isso, tem tratado o assunto com sinceridade. “A energia sexual é muito potente e pode se transformar em potência criativa”, disse à Quem.\nA Arminda de "Três Graças" também destaca que o avanço da idade e as transformações hormonais contribuíram para uma nova forma de enxergar a vida e prioridades diferentes. “Aquele furor dá uma baixada e faz você olhar a vida sob outras perspectivas”, afirma.\nAline Campos adotou novo sobrenome para mudar imagem\nGkay trabalha pesado para brilhar na avenida\nKate Middleton celebra 44 anos com reflexão após remissão de câncer\nMesmo vivendo o celibato, Massafera garantiu que não fechou as portas para o amor. “Não estou fechada. Uma coisa não tem a ver com a outra! Eu tenho uma mente muito fértil, crio amores imaginários e vivencio eles na imaginação (risos)”, relatou a artista canceriana.