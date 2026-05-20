Grazi Massafera, de 43 anos, relembrou o fim do casamento com Cauã Reymond e disse que sofreu. Em recente entrevista, a atriz disse que idealizava viver uma relação duradoura.\nA gata contou que cresceu acreditando em um modelo romântico de relacionamento e desejava construir uma história diferente da vivida pelos pais. Segundo ela, a separação foi um momento difícil e marcou um choque entre expectativa e realidade.\n“Quando me separei, sofri. Queria fazer diferente dos meus pais. Não rolou. A gente romantiza demais. Fui da geração das princesas da Disney. Eu acreditava. Foi duro, a realidade foi batendo”, lembrou Massafera.\nA famosa contou ainda os conflitos que viveu antes da independência financeira e disse que enfrentava cobranças familiares sobre casamento e comportamento. Ela participou do BBB 5 aos 22 anos e afirmou que a experiência mudou sua trajetória. “Meu pai queria que eu casasse com o primeiro namorado, com 22 anos. Eu falei: ‘Casar? Eu vou fazer ficha para o BBB’”, lembrou.