A modelo, influenciadora e ex-BBB Hariany Almeida, de 28 anos, não integra mais o elenco da Imperatriz Leopoldinense para a folia 2026. A escola carioca fez o anúncio nesta sexta (12).\n“O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome de sua diretoria, informa que a influenciadora Hariany Almeida, até então destaque de alegoria, não faz mais parte do elenco da escola para o Carnaval 2026. A agremiação agradece Hariany por sua participação e compromisso, e deseja sucesso em sua trajetória”, diz trecho da nota divulgada.\nA decisão foi comunicada pela agremiação após a goiana viralizar nas redes sociais ao defender a presença de influenciadoras nos desfiles de carnaval e afirmar que essa participação tem tornado o carnaval mais acessível e atraente para o público mais jovem. As falas da ex-BBB sobre o assunto geraram ampla repercussão na web. Até o fechamento desta edição a famosa não se pronunciou sobre o tema.