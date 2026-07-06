Aos 21 anos, a norueguesa Isabel Haugseng Johansen não imaginava que sua vida passaria por tantas mudanças. Mulher do artilheiro norueguês Erling Haaland, a jovem tem investido na carreira de modelo e influencer.\nCom mais de 826 mil seguidores no Instagram, Isabel já é considerada uma fashionista. Ela costuma publicar sobre diversos assuntos e principalmente sobre o mundo da moda. A jovem, que saiu aos 18 anos de sua cidade natal para acompanhar o marido na Inglaterra, ainda não se acostumou com tanta repercussão. “A vida tomou um novo rumo. Jamais imaginei, nem nos meus sonhos mais loucos, que faria parte disto. É realmente mágico. É surreal. Me sinto sortuda por fazer parte disso”, disse à revista "KK Magazine".\nA exposição veio como consequência da profissão do marido. Mas, o casal que se conheceu ainda na adolescência, presa pela privacidade. Eles são pais de uma criança de quase 2 anos e seu rosto nunca foi mostrado.