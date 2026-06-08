Depois de se destacar como a famosa Maria Bruaca, no remake de "Pantanal", Isabel Teixeira engatou uma sequência de trabalhos e agora brilha como a megera Pilar, na novela "Quem Ama Cuida".\nAos 52 anos, a atriz reflete sobre as mudanças em sua vida - dentro e fora das telas. “A partir de 2019 minha vida mudou para melhor. Parar de fumar foi minha maior conquista na vida. Eu era uma fumante compulsiva, e depois o exercício físico veio junto”, disse a atriz em entrevista a Rita Lobo no podcast "Panelinha".\n“Agora é vida, é como escovar os dentes. Faço exercícios seis vezes por semana. Quando não faço, eu fico borocoxô. Peguei gosto pela coisa. Foram muitas conquistas de vida, em poucos anos”, acrescenta a paulistana.\nEm cena, na atual faixa das 21 horas da Globo/TV Anhanguera, Isabel dá tudo de si e transforma o ambiente. Logo mais, a vilã vivida por ela passará a desfrutar de uma posição privilegiada, e uma novidade chamará ainda mais a atenção: Yuri, personagem interpretado por José Loreto. Ele será segurança e capacho sexual da madame.