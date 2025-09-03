Modelo Isabella Arantes (Albert Denis)\nAssumidíssimos! O mais novo casal do pedaço, formado pelo surfista Gabriel Medina e a modelo Isabella Arantes, vem postando fotos juntinhos nas redes sociais.\nIsabella tem 27 anos e é natural de Aparecida do Norte, interior de São Paulo. Ela é modelo, dona de uma marca de biquínis e acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Por lá, costuma postar imagens de praias paradisíacas e praticando diversos esportes.\nO mais novo “mozão de Medina”, também já foi bailarina do "Domingão do Faustão" e é atual assistente de palco do programa "Domingo Legal".\nGaby Cabrini comandará os bastidores do 'The Voice Brasil'\nFernanda Torres acha revolucionário manter relação monogâmica\n"Depois da Caçada", com Julia Roberts gera debate sobre feminismo\nIsabella também é figura marcante no carnaval brasileiro. Neste ano foi musa do Salgueiro. Mas esta não foi a sua estreia: ela já havia desfilado como musa da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Antes de engatar um romance com o surfista, Isabella já se envolveu com outro famoso. Ela não apenas namorou com Zé Felipe em 2019, como ficou noiva do cantor, cerca de um ano antes dele começar o namoro com Virginia Fonseca.