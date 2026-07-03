Aos 24 anos, Isabella Rousso, namorada do atacante da seleção brasileira Gabriel Martinelli, de 25 anos, usou as redes sociais para comentar as notícias de que ela “recusaria o título de WAG” (termo para se referir às esposas e namoradas dos jogadores).\n“Já recebi umas 200 mensagens com essas matérias sobre esse assunto ‘super importante’ que estão postando bastante (risos). Só esclarecendo: eu não falei nada disso. Isso é mentira. Minha amiga comentou essa frase brincando na minha foto, mas não fui eu que falei. Só estão perpetuando uma história inventada”, iniciou Isa no Instagram.\nA jovem esclareceu que não compactua com comentários sobre rivalidade feminina feitas em páginas de fofoca. “Todas são importantes e muito mais do que só esposas. São mães, empresárias, influenciadoras, advogadas, nutricionistas e muito mais”, afirmou, se referindo ao termo WAG.