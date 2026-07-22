A influenciadora Isabelle Bittencourt, de 24 anos, relembrou do luto que sentiu após a morte da mãe, a modelo Caroline Bittencourt. “Todas as habilidades que eu precisava pra ser uma mulher, ela já tinha me dado. Era só desenvolver”, disse. “Sinto que a criação dela foi muito preparatória, como se ela já soubesse”, disse ela ao Universa (UOL). Ela reforçou que a mãe sempre foi muito presente em sua vida, mesmo com os compromissos.\nCaroline morreu após cair de uma lancha em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, em 2019. A modelo estava passeando com o marido quando ventos fortes atingiram a embarcação, fazendo com que fosse arremessada ao mar. Isabelle, que na época tinha 17 anos, disse ter consciência de que a mãe estava desaparecida, mas não entendia a gravidade da situação.\nDepois da morte da modelo ser confirmada, Isabelle disse ter acreditado que aquilo era mentira e que Caroline voltaria em algum momento. Acrescentou que não se lembra dos primeiros três meses depois da partida da mãe: “É um apagão, não lembro o que fiz nesses dias”. “É como se o cérebro falasse assim: ‘Tá machucando muito, vamos tirar’.”