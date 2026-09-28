Quase duas décadas depois de interpretar Emília, Isabelle Drummond retomará o visual da personagem de "Sítio do Picapau Amarelo". A atriz estará no Show da Esperança, especial do Criança Esperança, que será exibido no dia 12 de outubro na TV Globo/TV Anhanguera, logo após a novela "Quem Ama Cuida".\nA participação marca o reencontro da atriz carioca, de 32 anos, com a boneca de pano que interpretou ainda na infância e que se tornou um dos trabalhos mais lembrados de sua carreira.\nJá Evelyn Castro se transformará em uma das grandes vilãs do universo infantil: a Cuca. A bruxa com aparência de jacaré estará entre as figuras que surgirão na biblioteca mágica do Guardião das Histórias, mestre de cerimônias vivido por Lázaro Ramos, que conduzirá o especial.\nO espetáculo reúne ainda convidados como Sandy, Gilberto Gil e Flor Gil, Michel Teló, Gaby Amarantos, Péricles, Antonio Caramelo e a Escola de Música da Rocinha.