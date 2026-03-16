Depois de ter sido vista em "Travessia" (2022), Isabelle Nassar está de volta às novelas para uma participação em "Coração Acelerado". Na trama das 19 horas da TV Globo/TV Anhanguera, a atriz interpreta Marcela, mulher que se aproxima de Alaor (Marcos Caruso).\n“Ela estudou com Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e volta para Goiânia para trabalhar com moda na Alô Country, que está sob direção de Zilá (Leandro Leal). É aí que ela acaba se envolvendo com o Alaor. A partir dessa relação, muitas coisas começam a se desdobrar”, adianta.\nAtualmente, Isa também está no ar como a Olívia, em "Dona Beja", novela da HBO Max estrelada por Grazi Massafera.\n(Gonçalo Silva)\n(Felipe Braga)